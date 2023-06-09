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14:31 09.06.2023

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 червня в Брюсселі - Пентагон

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Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 червня в Брюсселі - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін III і голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі вирушать до Брюсселя, де 15 червня відбудеться 13-те засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомили в Пентагоні.

"Держсекретар Остін знову вирушить наступного тижня до Брюсселя, де він і голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Міллі 15 червня проведуть особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України, а потім зустріч міністрів оборони країн НАТО 16 червня", - повідомив прессекретар Міноборони США Пет Райдер на брифінгу.

У Пентагоні додали, що детальнішу інформацію про поїздку повідомлять найближчим часом.

Теги: #брюсель #засідання #рамштайн

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