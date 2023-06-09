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12:59 09.06.2023

Японія надасть постраждалим через підрив Каховської ГЕС українцям допомогу в розмірі $5 млн через міжнародні організації

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Японія надасть постраждалим через підрив Каховської ГЕС українцям допомогу в розмірі $5 млн через міжнародні організації

Японія планує якнайшвидше надати людям, які постраждали через підрив Каховської ГЕС, екстрену гуманітарну допомогу в розмірі $5 млн через міжнародні організації, повідомляє МЗС Японії.

Як повідомили у відомстві, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент України Володимир Зеленський провели 30-хвилинну телефонну розмову.

Прем'єр-міністр Кісіда знову висловив співчуття і солідарність із народом України у зв'язку з наслідками руйнування греблі Каховської ГЕС. Він заявив, що російська агресія призвела до загибелі багатьох мирних жителів у різних частинах України, а також до пошкодження цивільних об'єктів, зокрема електростанцій, що абсолютно невиправдано.

"Він повідомив, що Японія планує оперативно надати надзвичайну гуманітарну допомогу в розмірі $5 млн жителям, які постраждали від повені, через міжнародні організації", - повідомили в МЗС.

Теги: #японія #допомога #каховська_гес

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