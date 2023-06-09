Події

12:39 09.06.2023

Українські воїни ведуть активні бойові дії на декількох ділянках бахмутського напрямку, на запорізькому - позиційні бої

1 хв читати
Українські воїни ведуть активні бойові дії на декількох ділянках бахмутського напрямку, на запорізькому - позиційні бої

На всіх ділянках фронту ситуація напружена, ворог зосередив основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, на запорізькому - противник веде оборонні дії, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Схід – епіцентр. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. На всіх напрямках ворог завдає авіаційні удари та здійснює артилерійські і мінометні обстріли. Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки", - написала вона в телеграм-каналі.

Маляр зазначила, що на бахмутському напрямку ворог продовжує стягувати резерви і намагається утримати займані позиції. Також робить спроби атакувати, але не вдається.

"Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках бахмутського напрямку", - повідомила заступниця міністра.

На запорізькому напрямку противник веде оборонні дії, тривають позиційні бої, повідомили в Міноборони.

 

Теги: #міноборони #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 09.06.2023
На Бахмутському напрямку триває робота, ворог перебуває в обороні - Сирський

На Бахмутському напрямку триває робота, ворог перебуває в обороні - Сирський

07:56 08.06.2023
Біля Бахмута ЗС України облаштували близько 20 км оборонних споруд, під час боїв ліквідували 21 тис. "вагнерівців"

Біля Бахмута ЗС України облаштували близько 20 км оборонних споруд, під час боїв ліквідували 21 тис. "вагнерівців"

18:41 06.06.2023
У районі Бахмута та ще на декількох напрямках на Донбасі є просування українських сил - Маляр

У районі Бахмута та ще на декількох напрямках на Донбасі є просування українських сил - Маляр

20:07 05.06.2023
Міноборони України про те, що відбувається в Білгородській області РФ: Ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозовано

Міноборони України про те, що відбувається в Білгородській області РФ: Ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозовано

18:31 05.06.2023
Українські сили просунулися в районі Бахмута на декількох напрямках - Маляр

Українські сили просунулися в районі Бахмута на декількох напрямках - Маляр

18:02 05.06.2023
На бахмутському напрямку українські сили рухаються вперед - Сирський

На бахмутському напрямку українські сили рухаються вперед - Сирський

17:12 05.06.2023
Українські сили продовжують оборону, на деяких напрямках переходять до наступальних дій - Маляр

Українські сили продовжують оборону, на деяких напрямках переходять до наступальних дій - Маляр

09:11 05.06.2023
РФ планує посилити поширення недостовірної інформації про ситуацію на фронті - СтратКом ЗСУ

РФ планує посилити поширення недостовірної інформації про ситуацію на фронті - СтратКом ЗСУ

20:15 04.06.2023
У тимчасово окупованому Криму "зламали" трансляцію телеканалів, транслюється ролик про ЗС України

У тимчасово окупованому Криму "зламали" трансляцію телеканалів, транслюється ролик про ЗС України

20:10 04.06.2023
Сили оборони на Таврійському напрямку 811 разів обстріляли противника, втрати ворога склали понад роту

Сили оборони на Таврійському напрямку 811 разів обстріляли противника, втрати ворога склали понад роту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Херсонщині евакуйовано 2 412 осіб, загинули четверо, у Миколаївській - евакуйовано 825, одна людина загинула - глава МВС

Японія надасть постраждалим через підрив Каховської ГЕС українцям допомогу в розмірі $5 млн через міжнародні організації

Рух вантажних автомобілів через ПП "Ягодин-Дорогуськ" заблоковано - ДПСУ

Верховний суд Нідерландів залишив чинним рішення про передачу Україні кримського "скіфського золота"

Київ розриватиме договори про оренду укриттів у разі, якщо орендар перешкоджатиме їх використанню за призначенням - Київрада

ОСТАННЄ

На Херсонщині евакуйовано 2 412 осіб, загинули четверо, у Миколаївській - евакуйовано 825, одна людина загинула - глава МВС

Японія надасть постраждалим через підрив Каховської ГЕС українцям допомогу в розмірі $5 млн через міжнародні організації

Рух вантажних автомобілів через ПП "Ягодин-Дорогуськ" заблоковано - ДПСУ

У Києві 3 тис. укриттів обладнають автоматизованою системою відкриття - КМДА

Верховний суд Нідерландів залишив чинним рішення про передачу Україні кримського "скіфського золота"

Вода в Херсоні придатна для вживання - ОВА

ЗСУ проводять контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту - ISW

Київ розриватиме договори про оренду укриттів у разі, якщо орендар перешкоджатиме їх використанню за призначенням - Київрада

РФ підготувала нову інформаційну спецоперацію, щоб перекласти на Україну відповідальність за підрив греблі Каховської ГЕС, - ГУР

Абсолютна більшість українців не допускає територіальних поступок для припинення війни - опитування КМІС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА