Українські воїни ведуть активні бойові дії на декількох ділянках бахмутського напрямку, на запорізькому - позиційні бої

На всіх ділянках фронту ситуація напружена, ворог зосередив основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, на запорізькому - противник веде оборонні дії, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Схід – епіцентр. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. На всіх напрямках ворог завдає авіаційні удари та здійснює артилерійські і мінометні обстріли. Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки", - написала вона в телеграм-каналі.

Маляр зазначила, що на бахмутському напрямку ворог продовжує стягувати резерви і намагається утримати займані позиції. Також робить спроби атакувати, але не вдається.

"Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках бахмутського напрямку", - повідомила заступниця міністра.

На запорізькому напрямку противник веде оборонні дії, тривають позиційні бої, повідомили в Міноборони.