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10:34 09.06.2023

Камишін: Комісія перевірила в Києві 91% укриттів, менше ніж половина - з вільним доступом

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Камишін: Комісія перевірила в Києві 91% укриттів, менше ніж половина - з вільним доступом

Комісія перевірила в Києві 91% укриттів, до менше ніж половини з них є відкритий доступ, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Підбили результати роботи комісії по перевірці укриттів Києва на ранок 9 червня. Перевірено 4 232 об’єкти, це 91% від загального фонду укриттів Києва. З вільним доступом залишається менше половини укриттів. В належному стані ще менше", - написав він у своєму телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

 

Теги: #укриття #камишин

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