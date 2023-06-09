Камишін: Комісія перевірила в Києві 91% укриттів, менше ніж половина - з вільним доступом

Комісія перевірила в Києві 91% укриттів, до менше ніж половини з них є відкритий доступ, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Підбили результати роботи комісії по перевірці укриттів Києва на ранок 9 червня. Перевірено 4 232 об’єкти, це 91% від загального фонду укриттів Києва. З вільним доступом залишається менше половини укриттів. В належному стані ще менше", - написав він у своєму телеграм-каналі в п'ятницю вранці.