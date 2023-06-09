Події

09:45 09.06.2023

Рівень Каховського водосховища знизився за добу на метр - до 11,74 м

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Рівень Каховського водосховища знизився за добу на метр - до 11,74 м

Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватися і станом на 8:00 п'ятниці становив у районі Нікополя 11,74 м, повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" в телеграмі.

"За добу рівень води у Каховському водосховищі знизився ще на метр. А від ранку 6 червня рівень води впав загалом вже на 4,7 метра", - поінформували в компанії.

Наразі під водою перебуває понад половина будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж під водою й продовжує руйнуватися.

"Гідроелектростанції "Укргідроенерго" продовжують максимально акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища", - пояснили в "Укргідроенерго".

Як повідомлялося з посиланням на голову компанії Ігоря Сироту, рівень води в Каховському водосховищі станом на вечір 8 червня становив 12,5 м, що нижче за так звану мертву точку 12,7 м, нижче за яку став неможливим водозабір до населених пунктів та для Запорізької АЕС.

За словами Сироти, найімовірніше, падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 м.

"Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, глибина водосховища буде не більше трьох метрів, а воно саме зменшиться в ширині з 3,5 км, як це було до підриву, до 1-1,2 км, тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища", - сказав гідроенергетик в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Як він пояснив, якщо наразі водосховище спадає на 1 м за добу, то його спрацювання триватиме ще сім-вісім днів.

 

Теги: #енергетика #укргідроенерго #каховська_гес #каховське_водосховище

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