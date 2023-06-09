Експерти МАГАТЕ запросили доступ до місця вимірювання рівня води в Каховському водосховищі

Інспектори МАГАТЕ мають намір заміряти рівень води в Каховському водосховищі для подальшої оцінки ситуації на Запорізькій АЕС (ЗАЕС), йдеться в заяві агентства.

"Щоб краще оцінити ситуацію, експерти МАГАТЕ запросили доступ до місця, де вимірюється рівень води у водосховищі, а також до зливного каналу Запорізької ТЕС, що примикає до ЗАЕС", - наголошується в повідомленні.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, "важливо, щоб місія агентства з надання сприяння та допомоги на Запорізькій АЕС (ISAMZ) могла незалежно оцінити стан систем, які забезпечують станцію водою для охолодження".

МАГАТЕ зазначає, що ЗАЕС у четвер продовжує відкачувати воду з Каховського водосховища для охолодження, незважаючи на те, що рівень води у водосховищі досяг приблизно 12,7 метра о 18:00.

Раніше повідомлялося, що за такого рівня води забір води може припинитися.

"Експерти МАГАТЕ були проінформовані сьогодні про те, що ЗАЕС дійшла висновку, що вона повинна бути в змозі перекачувати воду з водосховища і після того, як рівень води впаде нижче 12,7 метра. Наразі результати показують, що насоси, найімовірніше, зможуть працювати, навіть якщо рівень впаде приблизно до 11 метрів або, можливо, нижче", - пояснюється в повідомленні.

За інформацією агентства, рівень води в Каховському водосховищі падає зі швидкістю 4-7 см на годину.

Оскільки ЗАЕС отримує воду з водосховища через систему охолодження прилеглої Запорізької теплоелектростанції (ЗТЕЦ), експерти планують інтерв'ю з пенсіонерами ЗТЕЦ, які мають досвід і знання у сфері проєктування систем охолодження цього об'єкту з моменту відкриття ЗТЕЦ, збудованої в 1970-х роках, до будівництва ЗАЕС у 1980-х роках.

"Загальна ситуація з ядерною та фізичною безпекою залишається дуже нестійкою і потенційно небезпечною", - цитує МАГАТЕ слова Гроссі.

Раніше МАГАТЕ повідомило, що на ЗАЕС "тривають роботи із забезпечення максимального запасу води для охолодження на випадок, якщо станція більше не зможе використовувати запаси з Каховського водосховища". В Агентстві пояснили, що "незважаючи на те, що всі шість реакторів ЗАЕС зупинено, їм, як і раніше, потрібна вода для запобігання плавлення палива і потенційного викиду радіоактивних матеріалів".