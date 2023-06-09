За добу війська РФ завдали 43 авіаудари, здійснили 79 обстрілів із РСЗВ і 7 ракетних ударів, постраждали мирні люди

Минулої доби Російська Федерація завдала ракетно-авіаційного удару по всій території України, використовуючи для обстрілу авіацію та артилерію, а також реактивні системи залпового вогню, зокрема, вчора ввечері противник атакував Умань двома ракетами, є постраждалі, повідомляє Генштаб.

"Минулої доби противник завдав 7 ракетних, 2 з яких - по мирному місту Умань, та 43 авіаційні удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є постраждалі серед цивільних людей", - ідеться в ранковому зведенні у фейсбуці у п'ятницю.

На сіверському та слобожанському напрямках минулої доби противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Миропілля, Сінне та Северинівка Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Атинське, Безсалівка, Миропілля, Грабовське, Велика Писарівка та Пономаренки Сумської області, а також Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка на Харківщині.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару поблизу Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На лиманському напрямку артилерійського обстрілу зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів у районах Білої Гори та Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Торецьк та Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тонечко, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На мар'їнському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Великої Новосілки, здійснили обстріл населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива і Черемківка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог завдав авіаційних ударів у районах Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області та Зміївка, Берислав, Козацьке Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області; Берислав, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.