Події

23:17 08.06.2023

Кулеба та Блінкен обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС, військову допомогу та саміт НАТО

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Кулеба та Блінкен обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС, військову допомогу та саміт НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС, військову допомогу та очікування від майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

“Я поговорив з Ентоні Блінкеном. США допомагають нам у подоланні створеної Росією катастрофи на Каховській ГЕС. Ми також приділили особливу увагу військовій допомозі. США продовжать зусилля щодо постачання більшої кількості зброї та боєприпасів. Ми також обговорили очікувані підсумки саміту НАТО у Вільнюсі”, - написав Макрон у Twitter.

 

Теги: #сша #україна #допомога

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