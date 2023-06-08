Події

21:24 08.06.2023

Терехов закликав харків'ян долучитися до збору допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

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Терехов закликав харків'ян долучитися до збору допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

У Харкові почне працювати міський штаб гуманітарної підтримки постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС (Херсонська обл.) із п'ятниці, 9 червня.

"Відзавтра з 9 до 18 години працюватиме міський штаб гуманітарної підтримки у школі №162 за адресою Пермська, 13. Є потреба в засобах особистої гігієни, продуктах харчування тривалого зберігання, кормах для домашніх тварин і клітках для їх транспортування, моторних човнах", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, уже доставлено першу партію від КП "Харківські теплові мережі" їхнім колегам-комунальникам.

"Найближчим часом будемо відправляти ще один великий гуманітарний вантаж... Закликаю долучитися до допомоги кожного харків'янина", - написав Терехов.

 

 

 

Теги: #херсон #харків #допомога

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