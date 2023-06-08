Події

21:13 08.06.2023

Потрібен єдиний алгоритм для підтримки постраждалих від російської агресії людей

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Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій презентувало концепцію проєкту державної програми підтримки цивільних осіб, які постраждали внаслідок порушення норм міжнародного гуманітарного права.

"Мінреінтеграції представило концепцію проєкту державної програми підтримки цивільних осіб, які постраждали внаслідок порушення норм міжнародного гуманітарного права (МГП). Він передбачає відпрацювання єдиного алгоритму дій органів державної влади щодо вирішення першочергових потреб цієї категорії громадян", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства за результатами засідання Координаційного штабу із захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України.

Зокрема, йдеться про реєстр постраждалих цивільних осіб, який має функціонувати на базі Міністерства соціальної політики.

"Він дасть змогу на рівні держави чітко визначити, кому і яка адресна допомога необхідна. Йдеться про грошову, медичну, правову, психологічну та інші види допомоги, необхідної для подальшого супроводу таких людей", - ідеться в повідомленні.

Учасники наради також обговорили ідею запровадження інституту кейс-менеджерів, які повинні будуть мати напрацьовані алгоритми дій щодо розв'язання різноманітних життєвих ситуацій і опікуватимуться подальшим супроводом постраждалих.

 

 

Теги: #допомога #механізм #мінреінтеграції

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