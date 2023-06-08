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20:33 08.06.2023

В Українську Донецької області може бути застосовано примусову евакуацію дітей

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В Українську Донецької області може бути застосовано примусову евакуацію дітей

Через російську агресію ще з одного населеного пункту Донбасу примусово евакуюватимуть дітей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у фейсбуці.

"Обстріли лінії фронту тривають на постійній основі. На жаль, учора місто Українськ було обстріляно. За результатами цього звірячого обстрілу з артилерії 152-го калібру загинула одна дитина і двоє дорослих, й отримали поранення п'ять осіб, із них чотири дитини. Обстріл вівся виключно зі ствольної артилерії по житловому сектору, і там жодних позицій військових формувань або укріплень немає. Це навіть відносно віддалена від лінії фронту громада", - розповів Кириленко.

Він уточнив, що загиблому хлопчику було чотири роки, пораненим дітям - від 3 до 13 років.

"Загалом ситуація контрольована, але по місту Українську буде ухвалено додаткове рішення. Я не виключаю, що буде застосовано евакуацію дітей в першу чергу, зокрема примусову, тому що ми бачимо, як поводиться окупант. Не маючи успіхів на фронті, він застосовує вже знайому нам тактику - це тактика випаленої землі і знищення цивільного населення", - наголосив голова ОВА.

Він також зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати населені пункти в прифронтовій зоні.

"Сьогодні було завдано авіаударів по цивільній інфраструктурі, по Торецькій міській військовій адміністрації, по Кураховому, завдавали ударів по Очеретинській військовій адміністрації. І вся лінія фронту, відповідно - Бахмут, Велика Новосілка, Авдіївська міська військова адміністрація під постійними обстрілами. Сьогодні, на щастя, без жертв протягом дня, двоє людей отримали поранення", - розповів Кириленко.

Теги: #евакуація #діти #донецька

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