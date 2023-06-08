Події

19:33 08.06.2023

Глава МЗС: Україна невдовзі отримає допомогу НАТО для подолання наслідків російського теракту на Каховській ГЕС

2 хв читати
Глава МЗС: Україна невдовзі отримає допомогу НАТО для подолання наслідків російського теракту на Каховській ГЕС

Україна передала НАТО список термінових гуманітарних потреб для подолання наслідків підриву Росією дамби Каховської ГЕС і найближчим часом отримає допомогу в рамках Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи, повідомила пресслужба МЗС України.

Про це йшлося на терміновому засіданні Комісії Україна-НАТО, скликаному з ініціативи української сторони. У засіданні взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Україна подала запит до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи, в якому окреслила конкретні потреби української сторони. Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні задля подолання наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС", - заявив міністр.

Кулеба наголосив, що Каховська катастрофа демонструє відсутність меж у вчиненні Росією злочинів. За його словами, допоки Росія окупує українську землю, загроза нових російських злочинів зберігатиметься. Саме тому критично важливе значення має допомога союзників НАТО для звільнення всієї території України.

"Я закликаю партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема продовжити якнайшвидше постачання артилерійських боєприпасів та гармат 155-го калібру", - наголосив міністр.

Глава МЗС України також закликав партнерів ухвалити на саміті НАТО у Вільнюсі рішення, що наближають вступ України до Альянсу. На його думку, членство України в НАТО приносить користь Альянсу, оскільки Україна вже сьогодні робить значний внесок у євроатлантичну безпеку, діє за стандартами НАТО і використовує натовське озброєння.

"Членство України допоможе запобігти майбутнім війнам після того, як ця війна закінчиться перемогою нашої держави. Україна в складі Альянсу буде надійним щитом, який захищатиме його східний фланг та зможе ефективно стримувати потенційного агресора. Немає сумнівів, що членство України зробить НАТО сильнішим. Насправді ми вже посилюємо Альянс, захищаючи його членів від потенційних нових хвиль російської агресії, а також ділячись воєнним досвідом", - наголосив Кулеба.

Теги: #нато #допомога #гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:57 08.06.2023
Столтенберг на позачерговому засіданні Комісії НАТО-Україна, скликаному через руйнування Каховської греблі, закликав союзників оперативно надати підтримку

Столтенберг на позачерговому засіданні Комісії НАТО-Україна, скликаному через руйнування Каховської греблі, закликав союзників оперативно надати підтримку

14:05 08.06.2023
До завершення війни країни НАТО не вводитимуть свої війська в Україну - Кулеба

До завершення війни країни НАТО не вводитимуть свої війська в Україну - Кулеба

13:59 08.06.2023
Київ передав Херсону для боротьби з підтопленнями мотопомпи, очисні станції, човни та продукти - Кличко

Київ передав Херсону для боротьби з підтопленнями мотопомпи, очисні станції, човни та продукти - Кличко

13:03 08.06.2023
ГЕС знижують виробництво е/е для обмеження надходження води до Каховського водосховища, відключення споживачів не передбачаються - "Укренерго"

ГЕС знижують виробництво е/е для обмеження надходження води до Каховського водосховища, відключення споживачів не передбачаються - "Укренерго"

12:02 08.06.2023
Франція відправить Україні близько 10 тонн обладнання та гуманітарних вантажів для допомоги в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС - МЗС

Франція відправить Україні близько 10 тонн обладнання та гуманітарних вантажів для допомоги в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС - МЗС

11:34 08.06.2023
Евакуйовані жителі Херсонщини можуть отримати грошову допомогу від Данської ради у справах біженців

Евакуйовані жителі Херсонщини можуть отримати грошову допомогу від Данської ради у справах біженців

23:19 07.06.2023
Міжнародні організації мають допомогти людям на окупованій частині Херсонщини - Зеленський

Міжнародні організації мають допомогти людям на окупованій частині Херсонщини - Зеленський

20:54 07.06.2023
Франція відправить Україні допомогу протягом кількох годин для подолання наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС - Макрон

Франція відправить Україні допомогу протягом кількох годин для подолання наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС - Макрон

20:10 07.06.2023
Генсек НАТО відвідає США наступного тижня

Генсек НАТО відвідає США наступного тижня

18:16 07.06.2023
Польща відправить Україні цистерни та насоси для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією Каховської ГЕС

Польща відправить Україні цистерни та насоси для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією Каховської ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із зони підтоплення евакуювали 2334 людини, обстріли з боку окупантів тривають - МВС

Рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву" точку і сягнув уже 12,5 м

Дев'ятеро людей загинули в Олешках унаслідок повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС, - міський голова

На півдні України тривають активні бої, на Запорізькому напрямку ворог в активній обороні - Маляр

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали вісім осіб - МВС

ОСТАННЄ

РФ атакувала Бериславський район керованими авіабомбами, загинула жінка

Російські окупанти п'ять разів обстріляли Нікопольський район

Суд скасував рішення про зменшення суми застави для ексголови ДФС Насірова

В Україні змінилися правила нотаріальної реєстрації земельних ділянок

Із зони підтоплення евакуювали 2334 людини, обстріли з боку окупантів тривають - МВС

"Епіцентр" передав гуманітарну допомогу до Херсонської області

Венеціанська комісія може вкотре відстрочити надання висновку на закон про деолігархізацію

Рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву" точку і сягнув уже 12,5 м

Суд засудив до 10 років позбавлення волі російського агента, який вербував українців для диверсій в Одеській області

Сили оборони завдали 24 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА