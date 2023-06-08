Столтенберг на позачерговому засіданні Комісії НАТО-Україна, скликаному через руйнування Каховської греблі, закликав союзників оперативно надати підтримку

У Брюсселі відбулося позачергове засідання Комісії Україна-НАТО, скликане генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом на прохання Києва через руйнування греблі Каховської гідроелектростанції.

Як повідомляє в четвер пресслужба штаб-квартири Альянсу, засідання комісії на рівні послів країн - членів Північноатлантичного альянсу відбулося під головуванням Столтенберга за віртуальною участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який поінформував союзників про руйнування греблі Каховської ГЕС, описавши спричинені цим руйнування.

"Столтенберг сказав, що наслідки для тисяч людей і довкілля будуть драматичними, і закликав союзників оперативно надати підтримку. Союзники висловили тверду солідарність з Україною, і багато хто з них уже надає критично важливу допомогу, включно з фільтрами для води, насосами, генераторами й обладнанням для укриттів", - ідеться в пресрелізі.

Під час засідання Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха НАТО (EADRCC) оприлюднив докладний список найнагальніших потреб України.

"Генеральний секретар наголосив на важливості негайної, середньострокової та довгострокової підтримки України, заявивши, що це буде ключовою темою зустрічі міністрів оборони НАТО і Контактної групи з питань оборони України наступного тижня, а також саміту у Вільнюсі в липні", - зазначили в штаб-квартирі.