Сили оборони завдали 24 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація сил оборони України протягом доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу і 2 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи ракетних військ і артилерії України протягом доби вразили п’ять пунктів управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки російських окупантів, два зенітно-ракетні комплекси, вісім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях і ще два інші важливі об'єкти противника.