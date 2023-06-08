Події

18:52 08.06.2023

Сили оборони завдали 24 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

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Сили оборони завдали 24 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація сил оборони України протягом доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу і 2 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи ракетних військ і артилерії України протягом доби вразили п’ять пунктів управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки російських окупантів, два зенітно-ракетні комплекси, вісім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях і ще два інші важливі об'єкти противника.

 

Теги: #удари #сили_оборони

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