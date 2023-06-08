Міносвіти готує кадровий резерв для деокупованих територій, обіцяють збільшені зарплати

Міністерство освіти і науки України розпочало роботу з формування кадрового резерву педагогів для майбутніх деокупованих територій.

"Насамперед ми говоримо про кадри. Міністерство вже розпочало роботу з формування кадрового резерву, ми починаємо збирати тих, хто працюватиме на майбутніх деокупованих територіях", - сказав заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків на форумі "Освіта Луганської області: відновлення та реінтеграція" в четвер.

З огляду на це він закликав усіх охочих долучитися до формування такого кадрового резерву співробітників освітньої сфери.

"Міністерство готове їх навчити, стимулювати не тільки духовно, а й матеріально. Збільшені заробітні плати для тих територій, де працюватимуть ці вчителі", - додав він.

Як повідомлялося, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що є потреба в 30 тис. вчителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що у владі обговорюють питання формування кадрового резерву педагогічних і науково-педагогічних працівників для деокупованих територій - "Гвардії вчителів", а також наголосили на необхідності визначитися з вишами, які пріоритетно готуватимуть кадровий резерв для деокупованих територій.