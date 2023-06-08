Окупанти втрачають вплив у зайнятих ними регіонах України - Маляр

Вплив російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованій території України стрімко знижується через їх нездатність підтримувати прийнятний рівень життєзабезпечення місцевого населення, зазначає заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У низці тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької і Херсонської областей місцеві мешканці демонстративно нехтують розпорядженнями окупаційних адміністрацій, висловлюють недовіру до російської пропаганди. Серед громадян все більше поширюється правдива інформація про ситуацію на фронті та згубність наслідків російської окупації, зростає кількість проукраїнськи налаштованого населення", - написала Маляр у телеграмі у четвер.

Водночас, за її словами, для протидії цим тенденціям командування російських окупаційних військ вдається до проведення жорстких масових каральних акцій. Частину місцевих жителів затримано, їхня доля наразі невідома.

"Минулого тижня н. п. Кирилівка тимчасово окупованої території Запорізької області впродовж декількох днів був оточений російськими військами, протягом яких проводилась тотальна фільтрація місцевого населення, обшуки на об’єктах місцевої інфраструктури та помешкань громадян. Особливо ретельній перевірці підлягали громадяни, стосовно яких представниками ФСБ Росії була зібрана інформація (доноси) щодо підтримання проукраїнських позицій. У більшості випадків таких людей окупанти одразу затримували та вивозили для проведення допитів. Частина з них після допитів до місць постійного мешкання не повернулась, їхня доля наразі невідома", - повідомила Маляр.