На Миколаївщині загинув місцевий житель унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС - прокуратура

Правоохоронці продовжують розслідування за фактом руйнування греблі Каховської ГЕС, у с. Василівці Баштанського району Миколаївської області в напівзатопленому будинку загинув місцевий житель, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генпрокурора за фактом руйнування греблі Каховської ГЕС триває досудове розслідування. Правова кваліфікація – екоцид та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.

За інформацією прокуратури, у межах досудового розслідування цього кримінального провадження прокурори Миколаївської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ та поліції, фахівцями-криміналістами, із залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу фіксують місця підтоплення на території Баштанського району, зокрема Горохівської та Снігурівської ОТГ.

"Відповідно до оперативної інформації станом на 11:30 годину 8 червня 2023 року рівень підвищення води по вищевказаних ОТГ сягає 592 см, в річці Інгулець 1250 см", - зазначається в повідомленні.

У прокуратурі інформують: "Внаслідок руйнування дамби в напівзатопленому будинку в с. Василівці Баштанського району загинув чоловік"

У відомстві наголошують, що наразі відбувається евакуація населення з підтоплених районів. Загалом 491 особу евакуйовано, серед них 81 дитина, 289 будинків підтоплено, вісім населених пунктів відключено від електропостачання.