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13:08 08.06.2023

Український Червоний Хрест працює лише на підконтрольній Україні території - заява

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Український Червоний Хрест працює лише на підконтрольній Україні території - заява

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) іще раз заявляє, що як громадська організація проводить свою діяльність лише на підконтрольній Україні території.

"У ЗМІ було опубліковано інтерв’ю, де президент України Володимир Зеленський заявив, що Червоного Хреста немає в Херсонській області. У відповідь на звинувачення хочемо ще раз наголосити, що Український Червоний Хрест не має доступу до територій, непідконтрольних Україні, оскільки ми українська гуманітарна організація, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні", - йдеться в офіційній позиції ТЧХУ, розміщеній на сайті організації та у фейсбуці в четвер.

У ТЧХУ нагадали, що після того як російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, волонтери Українського Червоного Хреста одразу розпочали евакуацію людей, зокрема маломобільних, із територій, підконтрольних уряду України. Евакуація здійснювалася спільно з ДСНС і Національною поліцією.

"Наразі шість екіпажів, а це понад 50 волонтерів, загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста разом із рятувальними службами продовжують евакуйовувати людей. Вже евакуювали 140 людей, серед яких більшість - маломобільні. Це ті люди, які ніяк не могли самостійно вийти з будинків і наша допомога врятувала їм життя. Їх доправлено до місць тимчасового розміщення, що знаходяться в Україні", - наголошується в заяві.

ТЧХУ також організувало доставку продуктів харчування та питної води постраждалим від повені.

Крім того, понад 200 волонтерів ТЧХУ в Миколаївській, Херсонській областях у місцях тимчасового розміщення евакуйованих і на вокзалах надають постраждалим гуманітарну допомогу, підвозять питну воду, продукти харчування, одяг. За необхідності волонтери також надають першу медичну та психологічну допомогу.

"Ми продовжуємо роботу 24/7, бо для нас головне - врятувати життя людей. Також ми підтримуємо звʼязок з міжнародними партнерами, говоримо про потреби та закликаємо їх до допомоги українцям", - зазначили в ТЧХУ.

ТЧХУ наголосило, що всі рятувальні дії координує з ДСНС, Національною поліцією та іншими органами центральної та місцевої влади.

У ТЧХУ також зазначили, що їм допомагають партнери з Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та благодійники з усього світу.

 

Теги: #заява #тчху

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