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12:26 08.06.2023

Глава "Енергоатому" допускає переведення в холодний зупин останнього енергоблоку ЗАЕС через падіння рівня води в Каховському водосховищі

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Глава "Енергоатому" допускає переведення в холодний зупин останнього енергоблоку ЗАЕС через падіння рівня води в Каховському водосховищі

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін допускає переведення в холодний стан останнього з шести енергоблоків окупованої Запорізької АЕС, який ще залишався в стані гарячого зупину, через падіння рівня води в Каховському водосховищі після підриву російськими військами Каховської ГЕС.

"Я думаю, що зараз ми ухвалимо рішення про переведення останнього блоку в холодний стан, після цього він фактично не буде споживати цю воду, якої зараз достатньо для ЗАЕС у ставку-охолоджувачі", - сказав Котін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в четвер.

За його словами, зараз у ставках на ЗАЕС рівень залишається максимальним - 16,6 м.

"Якщо блоки працюють, то без додаткових джерел живлення ставка в такому режимі станція може працювати 1-1,5 місяця. Після цього потрібно перевести блоки в холодний стан, і за такої умови води не буде досить тривалий час, це можуть бути роки", - пояснив очільник "Енергоатому".

Водночас, за його словами, ситуація може виявитися критичною, якщо будуть спущені ставки. Хоча він наголосив, що на будь-які випадки є низка аварійних заходів, які передбачають забезпечення ЗАЕС водою, але звернув увагу, що доки станція окупована, Україна не може гарантувати дотримання всіх заходів безпеки.

Як повідомлялося, раніше голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота зазначав, що не можна виключати дій окупантів, спрямованих на зливання води зі ставків-охолоджувачів ЗАЕС, і це становить загрозу за відсутності забору води з Каховського водосховища.

Коментуючи в телемарафоні стан опрацювання Каховського водосховища на ранок 7 червня, він підтвердив раніше опубліковану "Укргідроенерго" інформацію про те, що рівень води в ньому досяг позначки в 13,05 м, але вказав на очевидність його спрацювання до рівня 12,7 м, після чого, за його словами, "не буде водозабору ні для ставків-охолоджувачів, ні для низки областей нижче".

Водночас Сирота зазначив, що необхідне термінове будівництво перемички, щоб можна було перекрити місце, де було підірвано станцію і гідроспоруду. За його прогнозами, реалізація цього проєкту, яка можлива лише в разі деокупації, триватиме близько 2 місяців. Проєктні рішення вже розробляються, зазначив глава УГЕ.

Водночас він виключив можливості пошкодження окупантами всіх інших ГЕС, виходячи, зокрема, з їхньої захищеності.

"Те, що сталося на Каховці (...), це дуже потужний вибух був у трьох місцях, і під час демонтажу станції ми це побачимо", - сказав Сирота.

Як повідомлялося, МАГАТЕ з посиланням на гендиректора Рафаеля Гроссі у своєму оновленні щодо України на сайті 7 червня зазначило: "Якщо рівень водосховища впаде нижче 12,7 метра, ЗАЕС більше не зможе перекачувати воду з резервуара на майданчик. Оскільки повний ступінь пошкодження греблі залишається невідомим, неможливо передбачити, чи може це статися і коли. Однак, якщо поточна швидкість падіння збережеться, рівень 12,7 метра може бути досягнутий протягом наступних двох днів.

За його словами, готуючись до такої можливості, ЗАЕС постійно поповнює свої запаси води, включно із великим ставком-охолоджувачем поруч зі станцією, а також його меншими ставками-охолоджувачами та прилеглими каналами, повністю використовуючи воду Каховського водосховища, доки воно ще залишається можливим.

"При заповненні цих джерел води буде достатньо, щоб забезпечити станцію водою, необхідною для охолодження її шести реакторів, а також відпрацьованого палива протягом декількох місяців", - наголосив глава МАГАТЕ.

Теги: #заес #каховське_водосховище

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