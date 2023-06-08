За добу на Донеччині від обстрілів загинуло троє людей, семеро дістали поранення

Унаслідок обстрілів у Донецькій області за добу загинуло троє людей, семеро дістали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці в четвер.

"За 7 червня росіяни вбили 3 жителів Донецької області - в Українську. Ще 7 осіб в області за добу дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Також Кириленко зазначив, що поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.