Події

08:28 08.06.2023

Сили оборони ліквідували 730 окупантів, 28 артилерійських систем, 16 бронемашин, 18 танків і 15 БПЛА противника

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Сили оборони ліквідували 730 окупантів, 28 артилерійських систем, 16 бронемашин, 18 танків і 15 БПЛА противника

За минулу добу Сили оборони знищили 730 окупантів, 28 артилерійських систем, 16 бронемашин, 18 танків, 15 БПЛА, 8 од. спецтехніки та реактивну систему залпового вогню, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.06.23 орієнтовно становили особового складу близько 212760 (+730) осіб ліквідовано, танків - 3891 (+18) од., бойових броньованих машин - 7576 (+16) од., артилерійських систем - 3668 (+28) од., РСЗВ - 595 (+1) од., засоби ППО - 355 (+3) од., літаків - 314 (+0) од., гелікоптерів - 299 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3234 (+15), крилатих ракет - 1171 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 6384 (+35) од., спеціальної техніки/спеціального обладнання - 500 (+8)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #потери #враг #генштаб_зсу

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