У результаті руйнування Каховської ГЕС близько 20 тис. осіб потребують переселення

Через підрив Каховської ГЕС близько 20 тис. жителів із прилеглих районів потребують переселення. Про це повідомив на брифінгу офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель.

"16 000 жителів одразу ж опинилися під загрозою затоплення внаслідок пошкодження і руйнування (греблі), і близько 20 000 осіб потребують переселення", - сказав Патель.

Він додав, що затоплення не лише загрожує людям, будинкам і домогосподарствам, а й створює додаткові ризики для безпеки Запорізької АЕС і навколо неї, а також значно ускладнює водопостачання на півдні України, зокрема в Криму.

"Це ще більше впливає на стабільності національного енергопостачання, загрожує екологічним системам і продовольчій безпеці", - додав представник Держдепартаменту.