За добу окупанти завдали 5 ракетних і 48 авіаційних ударів, на лінії фронту було 30 бойових зіткнень

За минулу добу противник здійснив 5 ракетних і 48 авіаційних ударів, на фронті відбулося 30 бойових зіткнень, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер.

"За минулу добу противник завдав 5 ракетних і 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, крім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.

Зазначається, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Минулої доби ворог завдав авіаційного удару біля Стрілечої Харківської області.

На куп'янському напрямку протягом минулої доби противник завдав авіаційних ударів неподалік Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів у Зарічного, Ямполівки, Білогорівка, Сіверська, Званівки, Івано-Дар'ївки, Спірного, Веселого та Никифорівки Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав. Завдав авіаударів у Диліївки та Білої Гори Донецької області.

На авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу в напрямку населених пунктів Авдіївка та Первомайське. Завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки.

На мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні атаки противника біля міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по Красногорівці.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Пречистівки, Золотої Ниви, Шахтарського.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів у районах Новопіль Донецької області, Ольгівське, Полтавка Запорізької області.