Події

19:00 07.06.2023

Російські окупанти забороняють мирним жителям евакуюватися із зони підтоплення - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти забороняють мирним жителям евакуюватися із зони підтоплення - Генштаб ЗСУ

Російська Федерація не опікується проблемами місцевого населення на захоплених територіях і не сприяє евакуації мирних жителів із населених пунктів, які постраждали внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, після підриву російськими терористами дамби Каховської ГЕС мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Проте, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Водночас у місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із будівель і самі розташовуються в них. На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.

Теги: #евакуація

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