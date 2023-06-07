Події

18:16 07.06.2023

Польща відправить Україні цистерни та насоси для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією Каховської ГЕС

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Польща відправить Україні цистерни та насоси для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією Каховської ГЕС

Польща передасть Україні 10 цистерн для води і 10 насосів для відкачування води із затоплених місць у зв'язку з підривом росіянами дамби Каховської ГЕС, повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

"Через драматичне становище цивільного населення після того, як Росія зруйнувала дамбу на річці Дніпро в Новій Каховці, ми з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким ухвалили рішення передати Україні 10 цистерн для води місткістю 18 тис. літрів і 10 високопродуктивних насосів", - написав він у твіттері.

 

Теги: #україна #польща #допомога #каховська_гес

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