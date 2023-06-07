У Снігурівці Миколаївської області повністю затоплено міст - голова МВА

Мостовий перехід біля села Василівка, що з'єднував Снігурівку з Василівським, Павлівським і Тамаринським старостинськими округами, повністю затоплено, повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

"Відповідно рух ним зупинено", - написав Кухта в телеграм-каналі.

Він нагадав, що штаб продовжує працювати в цілодобовому режимі.

"Нагадую про обов'язкове дотримання тих норм та обмежень, про які писав раніше, а саме не вживати сирої води та не купувати "свіжої" риби", - наголосив очільник МВА.

Він також звернувся до жителів громади з проханням допомагати один одному, і підтримувати тих людей, хто опинився в біді. "Наша сила в єдності та взаємодопомозі", - підсумував Кухта.