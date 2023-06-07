Події

17:38 07.06.2023

У Снігурівці Миколаївської області повністю затоплено міст - голова МВА

1 хв читати

Мостовий перехід біля села Василівка, що з'єднував Снігурівку з Василівським, Павлівським і Тамаринським старостинськими округами, повністю затоплено, повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

"Відповідно рух ним зупинено", - написав Кухта в телеграм-каналі.

Він нагадав, що штаб продовжує працювати в цілодобовому режимі.

"Нагадую про обов'язкове дотримання тих норм та обмежень, про які писав раніше, а саме не вживати сирої води та не купувати "свіжої" риби", - наголосив очільник МВА.

Він також звернувся до жителів громади з проханням допомагати один одному, і підтримувати тих людей, хто опинився в біді. "Наша сила в єдності та взаємодопомозі", - підсумував Кухта.

 

Теги: #міст #затоплення #снігурівка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 06.06.2023
Евакуйованим через підрив Каховської ГЕС буде виплачено фінансову допомогу

Евакуйованим через підрив Каховської ГЕС буде виплачено фінансову допомогу

14:41 31.05.2023
Проїзд Гаванським мостом у Києві відкриють до вечора середи - мер

Проїзд Гаванським мостом у Києві відкриють до вечора середи - мер

08:24 27.05.2023
Голова СБУ підтвердив причетність спецслужби до атаки Кримського мосту і ЧФ РФ дронами

Голова СБУ підтвердив причетність спецслужби до атаки Кримського мосту і ЧФ РФ дронами

12:02 11.05.2023
У фінському місті Еспоо обвалився міст, є постраждалі

У фінському місті Еспоо обвалився міст, є постраждалі

11:06 16.04.2023
Попередньо, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки

Попередньо, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки

18:42 11.04.2023
"УЗ" завершила відновлення мосту через річку Ірпінь

"УЗ" завершила відновлення мосту через річку Ірпінь

13:56 29.03.2023
Пішохідний міст на Оболонський острів буде завершено вже цього року - Кличко

Пішохідний міст на Оболонський острів буде завершено вже цього року - Кличко

13:50 21.03.2023
У Києві відновили будівництво унікального мосту-хвилі через Дніпро, 300 тонн сталі було виплавлено на "Азовсталі"

У Києві відновили будівництво унікального мосту-хвилі через Дніпро, 300 тонн сталі було виплавлено на "Азовсталі"

19:23 02.03.2023
У Києві судитимуть ще одного фігуранта справи про заподіяння збитків у 36 млн грн під час будівництва Подільського мосту

У Києві судитимуть ще одного фігуранта справи про заподіяння збитків у 36 млн грн під час будівництва Подільського мосту

18:08 01.03.2023
Румунія має намір побудувати понтонний міст через Прут для нарощування поставок зерна з України - ЗМІ

Румунія має намір побудувати понтонний міст через Прут для нарощування поставок зерна з України - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти забороняють мирним жителям евакуюватися із зони підтоплення - Генштаб ЗСУ

Із Херсона та області евакуйовано 1894 людини, підтоплено 30 населених пунктів - Клименко

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшли всюдиходи Bandvagn 206

Українські війська ще не розпочали контрнаступ - Данілов

Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

ОСТАННЄ

У Білорусі зараз перебуває близько тисячі російських військовослужбовців

Російські окупанти за добу завдали 28 авіаційних ударів по території України

Українські військові користуються будь-якою можливістю для проведення додаткових навчань

Російські окупанти забороняють мирним жителям евакуюватися із зони підтоплення - Генштаб ЗСУ

Із Херсона та області евакуйовано 1894 людини, підтоплено 30 населених пунктів - Клименко

Польща відправить Україні цистерни та насоси для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією Каховської ГЕС

Вживання риби з обмілілих водойм або місць відходу води загрожує небезпечними інфекційними захворюваннями, зокрема ботулізмом - Херсонська ОВА

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшли всюдиходи Bandvagn 206

Шість українських вишів увійшли до тисячі найбільш стійких університетів рейтингу Impact Rankings

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт про забезпечення житлом ВПО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА