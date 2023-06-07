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14:26 07.06.2023

Глава МВС: Підтоплено 29 населених пунктів у Херсонській області

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Глава МВС: Підтоплено 29 населених пунктів у Херсонській області

У Херсонській області внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС фактично підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 - на підконтрольній Україні території, а 10 - під тимчасовою окупацією, евакуйовано понад 1560 осіб, повідомляє МВС України з посиланням на міністра Ігоря Клименка.

В інформації міністра про роботу штабу з ліквідації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС, зокрема, зазначено, що проведено кілька робочих нарад за участю віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, заступника керівника Офісу президента Олексія Кулеби, керівників військових адміністрацій та місцевої влади.

"Рятувальні служби, поліція, волонтери цілодобово евакуюють людей із затоплених міст та сіл регіону. Всього фактично підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 - на підконтрольній Україні території, а 10 - під тимчасовою окупацією", - зазначається в повідомленні.

"Евакуйовано понад 1560 людей. За ніч вода в Херсоні піднялася на 1 метр, очікується, що вона продовжить прибувати і впродовж дня. У регіоні працюють майже 1600 рятувальників та поліцейських і близько 300 одиниць спецтехніки. В разі необхідності буде збільшено кількість пунктів надання допомоги", - наголосив Клименко.

Також міністр повідомив, що доручив провести роботу з оцінки екологічної загрози.

"Маємо розуміти, що зі сміттєзвалищами, із кладовищами, складами добрив, із мінною безпекою. І зробити все, щоб наші люди відчували, що є влада і є допомога", - зазначив він.

Крім того, за його словами, штаб заслухав доповіді керівників Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької обласних військових адміністрацій щодо прокладання водогонів, облаштування свердловин та уникнення дефіциту питної води.

Він нагадав, що 5 млрд грн виділено з Фонду відновлення для будівництва двох нових магістральних водогонів.

"Дякую поліцейським, рятувальникам, нацгвардійцям, які долають наслідки російського теракту. Окрема подяка волонтерам, які приїжджають до Херсона з усієї країни. Продовжуємо працювати і допомагати потерпілим!" - підсумував Клименко.

Теги: #підтоплення #херсонська_область

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