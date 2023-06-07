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13:17 07.06.2023

Вода в Дніпрі в районі Херсона піднялася на 1,5 м за ніч, але в середу рівень може стабілізуватися - заступник глави ОП Кулеба

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Вода в Дніпрі в районі Херсона піднялася на 1,5 м за ніч, але в середу рівень може стабілізуватися - заступник глави ОП Кулеба

Рівень води в річці Дніпро в районі Херсона піднявся вже на 1,5 м після підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції, проте швидкість прибуття води вже знизилася і її рівень до кінця дня може стабілізуватися, повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

"За ніч рівень води піднявся ще десь на півтора метра і загалом із моменту терористичного акту сягає п'яти з половиною метрів. Але ми бачимо, що швидкість підйому води зменшилася, і це може свідчити про те, що сьогодні до кінця дня, можливо, ми очікуємо, що підйом води на цьому зупиниться. Ми бачимо критичну цифру - це десь приблизно сім метрів - загальний рівень підйому води в регіоні", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в середу.

Він розповів, що лише в Корабельному районі Херсона було евакуйовано майже 2 тис. жителів підтоплених кварталів. "На сьогодні найскладніша ситуація в нас у Корабельному районі міста Херсона. Загалом евакуювало близько 2 тис. осіб. І також можна говорити, що понад 2 тис. будинків підтоплено. Евакуація триває і сьогодні", - повідомив заступник глави Офісу президента.

На запитання, скільки загалом людей можуть опинитися в зоні відселення в Херсонській області з огляду на темпи прибуття води, Кулеба відповів: "Максимум, який ми нині бачимо, - це 17 населених пунктів, це приблизно 16 тис. населення, але ми постійно спостерігаємо й ведемо моніторинг того, що відбувається, і сподіваємося, що ці цифри виявляться завищеними, і вода зупиниться на інших позначках - передумови для цього є, швидкість підходу води суттєво знизилася".

Водночас він зазначив, що на лівому березі Дніпра, який залишається під окупацією, ситуація набагато складніша. "Ми бачимо, фіксуємо дуже велику кількість людей, які перебувають на дахах своїх будинків. Їм не надають допомогу. Окупанти не проводять евакуацію, тобто люди просто кинуті напризволяще", - сказав заступник глави Офісу президента.

За його словами, відбуваються консультації з міжнародними організаціями, щоб вони виходили з пропозиціями про евакуацію цих людей. "Звісно, і ми зі свого боку будемо вживати абсолютно всіх заходів для того, щоб цих людей евакуювати", - резюмував Кулеба.

Теги: #херсон #кулеба #каховська_гес

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