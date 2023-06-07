Події

12:20 07.06.2023

Жителі Херсонщини, яких евакуюють із зон підтоплення, можуть знайти безкоштовне житло за допомогою програми "Прихисток" - Мінреінтеграції

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Жителі Херсонщини, яких евакуюють із зон підтоплення, можуть знайти безкоштовне житло за допомогою програми "Прихисток" - Мінреінтеграції

Жителі Херсонської області, яких вимушено евакуювали з населених пунктів через загрозу затоплення, можуть знайти житло в безпечних районах країни, скориставшись програмою "Прихисток", повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих території України.

"Оголошення про надання прихистку розміщують безпосередньо люди, власники житла. Тому кожен переселенець може знайти тимчасове безкоштовне житло в будь-якому регіоні України на кілька днів чи на довший період", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що за умовами програми ті, хто надав притулок, отримають компенсацію від держави на оплату комунальних послуг.

"Щоб побачити пропозиції вільного житла, достатньо зареєструватися на сайті "Прихисток" і за допомогою системи фільтрів підібрати помешкання, а після обрання потрібного варіанту – зв’язатися з власником", - розповіли в Мінреінтеграції.

Теги: #евакуація #мінреінтеграції #прихисток

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