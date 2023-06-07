Події

12:08 07.06.2023

Одна дитина із трьох, які підірвалися в авто на міні на Харківщині разом із батьками, померла у лікарні - ОВА

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У лікарні помер 12-річний хлопчик, який 2 червня разом із сестрами та батьками підірвався на міні поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Харківської області.

"Хлопчик 12 років, на жаль, помер сьогодні. У нього було 85% опіків, лікарі боролися за його життя, проводили консультації з лікарями "Охматдиту" м. Києва, але отримані опіки виявилися несумісними з життям. 15-річну дівчинку вже виписали з лікарні в задовільному стані. 12-річну дівчинку виписують сьогодні", - повідомили в пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як повідомлялося, 2 червня поблизу сіл Морозова Долина і Леміщене Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, у якому їхала сім'я з трьома дітьми. Мати (37 років) померла на місці. Батько і троє дітей були госпіталізовані.

Теги: #діти #харківська_область #міни

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