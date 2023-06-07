Посол США: Приголомшена руйнуванням дамби Каховської ГЕС, ведемо тісну співпрацю з українською владою для надання допомоги людям

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що США ведуть тісну співпрацю з українською владою для надання допомоги людям у зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС.

"Приголомшена руйнуванням Каховської дамби. Ведемо тісну співпрацю з українською владою для надання допомоги переміщеним особам. Неспровокована війна Росії проти України мала руйнівний вплив на український народ і продовжує наражати на небезпеку мільйони цивільних осіб" - написала вона у твіттері.