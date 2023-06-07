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07:28 07.06.2023

В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

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В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

Росія може бути зацікавлена у використанні повені для розширення Дніпра і тим самим ускладнення для контрнаступу українських Збройних сил, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

"Україна не має матеріальної зацікавленості в руйнуванні дамби, і зазначила, що 80 населених пунктів можуть бути затоплені. Росія може використати повінь для розширення річки Дніпро й ускладнення українських спроб контрнаступу через складний (для форсування - ІФ-У) водний об'єкт", - ідеться у звіті.

Західні науковці нагадали, що російські джерела раніше висловили сильну і недвозначну стурбованість тим, що Україна готується перейти річку і контратакувати на східному березі Херсонської області. Опубліковані кадри від 6 червня дозволяють припустити, що повінь пошкодила українські позиції біля берегів Дніпра і змусила підрозділи ЗС України евакуюватися.

Водночас позиції окупантів на східному березі могли бути захоплені зненацька і їм загрожувало затоплення через рельєф місцевості. На думку експертів ISW, баланс доказів, міркувань і риторики передбачає, що російські війська навмисно пошкодили греблю.

 

 

 

Теги: #рф #каховська_гес #isw

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