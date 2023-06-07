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07:19 07.06.2023

Російські терористи мають покинути нашу територію - Зеленський у відеозверненні щодо вибуху на Каховській ГЕС

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Російські терористи мають покинути нашу територію - Зеленський у відеозверненні щодо вибуху на Каховській ГЕС

Україні потрібна негайна і максимально глобальна відповідь на російський терор, заявив у відеозверненні, опублікованому в ніч із вівторка на середу англійською мовою президент України Володимир Зеленський.

"Я звертаюся до всіх у світі, для кого життя є цінністю. Сьогодні російські окупанти вчинили найбільший злочин екоциду на українській землі не лише за час цієї війни, а й за десятиліття", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "зруйноване Каховське водосховище - одне з найбільших в Україні. Воно вміщує 18 мільярдів кубометрів води".

"Восени минулого року в нас з'явилася інформація, що окупанти замінували греблю Каховської ГЕС. Вони зробили це навмисно, по-перше, щоб шантажувати світ, по-друге, щоб підірвати греблю і використати повінь як зброю. Саме це і сталося", - сказав президент.

За його словами, "руйнування греблі та водосховища - це техногенний удар по довкіллю, після якого природі доведеться відновлюватися десятиліттями"

"На сьогодні зрозуміло кілька речей. По-перше, такий злочин, як екоцид, не міг статися просто через обстріл греблі. Щоб його знищити, російським силам довелося діяти обдумано - замінувати, підірвати, знищити. По-друге, жодна країна світу не повинна залишатися на самоті перед таким терором, і я вдячний усім, хто допомагає Україні", - сказав президент.

За словами Зеленського, "нам потрібна негайна і максимально глобальна відповідь на російський терор. Від Ради Безпеки ООН до кожної міжнародної інституції, кожної держави, кожного лідера: російські терористи повинні покинути всю нашу територію".

"Навмисне руйнування греблі ГЕС терористами виглядає однаково з усіх куточків світу. Для Африки, Європи, США, Китаю, Австралії та Індії техногенні катастрофи - це зло. Ми маємо зупинити російське зло. Всі інші терористи у світі повинні побачити, що тероризм карається усім світом", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #територія #зеленський #окупанти

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