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21:47 06.06.2023

Складною залишається ситуація в Корабельному районі Херсонщини, підтоплено понад 1 тис. будинків, а 1,5 тис. осіб евакуйовано

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Складною залишається ситуація в Корабельному районі Херсонщини, підтоплено понад 1 тис. будинків, а 1,5 тис. осіб евакуйовано

Складною залишається ситуація в Корабельному районі Херсонщини, де підтоплено понад 1 тис. будинків, а 1,5 тис. осіб евакуйовано, повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

"Найскладніша ситуація склалася в Корабельному районі Херсона. На сьогодні вода піднялася на 3,5 метра. Підтоплено понад 1000 будинків. Евакуйовано 1500 осіб, особлива увага дітям і маломобільним людям", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, наразі триває ліквідація наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Проводяться рятувальні та невідкладні роботи. На місці працюють працівники ДСНС, медики, правоохоронці, обласна та місцева влада.

Кулеба наголосив, що на окупованому лівому березі Херсонської області критична ситуація.

"Окупанти не надають людям допомогу. Городяни сидять на дахах будинків і чекають, щоб їх врятували. Окупанти не організовують евакуацію, люди залишилися наодинці з катастрофою. Це російський злочин проти людей, природи і самого життя", - зазначив він.

За словами Кулеби, наразі на Херсонщину з усіх областей країни організовують відправлення човнів, катерів, вантажної техніки, автобусів, станції очищення води та іншого обладнання для ліквідації наслідків і допомоги людям. Тільки разом, пліч-о-пліч, ми зможемо подолати всі виклики та вистояти перед ворогом.

Також надається допомога в порятунку тварин. Евакуація триватиме й найближчими днями автобусами та потягом. Про години відправлення інформуватиме місцева та обласна влада.

Кулеба зазначив, що в пунктах евакуації є продуктові набори та питна вода. Працюють соціальні служби.

"Важливо, що всі люди, які проживають на підконтрольній Україні території, забезпечені питною водою і продуктами. Тим, кому необхідне проживання, надається житло. Також організовано грошові виплати постраждалим на місцях", - написав він.

Також, за словами заступника керівника ОП, з метою безпеки в регіоні частково відключено електрику і газопостачання.

Разом з тим, у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях ситуація стабільна. Вода в регіонах є і буде.

 

 

 

Теги: #евакуація #гес #херсонська_область

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