Події

21:20 06.06.2023

Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

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Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, внаслідок чого 1,5 тис. будинків підтоплено.

"Евакуація людей із підтоплених населених пунктів. Рівень води піднявся вже більш ніж на три метри. 1 500 будинків підтоплено", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що влада розгорнула в Херсоні три евакуаційні пункти.

"Залучаємо додаткові сили ДСНС. Евакуація триває", - підсумував він.

Як повідомлялося, усім евакуйованим через підрив дамби Каховської ГЕС виплатять фінансову допомогу в розмірі 2 тис. грн на дорослого і 3 тис. грн на дітей до 18 років та осіб з інвалідністю.

 

 

Теги: #підтоплення #гес #підрив

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