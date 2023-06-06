ТСК і Нацполіція домовилися запровадити персональну відповідальність керівників правоохоронних органів за нелегальний продаж сигарет

Національна поліція України і парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) з економічної безпеки домовилися запровадити персональну відповідальність начальників Нацполіції областей за роботу нелегальних точок продажу сигарет, повідомив голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев за підсумками засідання комісії.

"Домовилися з представниками Нацполу про один простий, але ефективний механізм. ТСК самостійно у двох-трьох областях шляхом контрольних закупівель зафіксує роботу нелегальних точок продажу. За результатами перевірки при виявленні контрафакту - керівник поліції області йде у відставку. Якщо не виявлено - на підвищення", - написав за підсумками засідання ТСК у вівторок Гетманцев у телеграмі.

Народний депутат зазначив, що "персональна відповідальність - це те, чого не вистачає в роботі в цьому напрямку".

За словами Гетманцева, останнім часом помітного прогресу в боротьбі з нелегальним ринком сигарет не спостерігається. "Чудові звіти про купу вилучених цигарок, порушені справи, виконану "роботу". А нелегальні кіоски на місці, телеграм-канали працюють. Зрозуміло, що кожен телеграм-канал і кожен кіоск має своє прізвище. Прізвище правоохоронця, який закриває очі (навмисне чи ні) на крадіжку акцизу з бюджету", - наголосив він.

Гетманцев оцінив втрати держбюджету через несплату акцизу з нелегальних сигарет у 20 млрд грн на рік.

Голова ТСК, народний депутат Ярослав Железняк (партія "Голос") нагадав, що на минулому засіданні ТСК на спеціальному засіданні парламентського фінансового комітету, що відбулося у травні 2023 року, правоохоронним органам було передано списки понад 700 точок та онлайн-ресурсів, через які, за наявною у народних депутатів інформацією, здійснюється реалізація тютюнових виробів із порушенням закону.

Згідно з постановою засідання парламентського комітету, правоохоронні органи зобов'язані були провести рейди з перевірками і через місяць відзвітувати про виконану роботу перед парламентом.

"За інформацією від Нацполу, вони почали перевірку. Лунала інформація про 2000 перевірених точок, і начебто вчора (вже не дарма збирали ТСК) до пізньої ночі здійснювалися в активному режимі обшуки і вилучення нелегальної продукції по всій країні", - розповів Железняк.

За його словами, народні депутати - учасники ТСК перевірили ще раз надану інформацію в 15-ти випадкових точках продажу (сигарет - ІФ-У) у Кривому Розі, Полтаві, Одесі та інших містах.

""Дивний збіг, але всі 15 точок працюють. За наявною інформацією, десь із нашого переліку справді продаж закрився, десь продовжує працювати, а десь зупинився лише на кілька днів", - зазначив він і повідомив, що також брав участь у перевірках, зокрема, в Києві біля метро "Нивки". "Приймають тільки кеш (або переказ на картку), без чеків звісно. Перевіряли 8,15,23,29, 31 травня і вранці перед засіданням ТСК... працює", - повідомив народний депутат.

Під час засідання ТСК народні депутати та представники правоохоронних органів домовилися, що ТСК найближчими тижнями відвідає кілька областей, де проведе рейд точок нелегального продажу сигарет. Якщо вони працюватимуть, парламентарії вимагатимуть звільнення керівників правоохоронних органів у цих областях.

За інформацією правоохоронних органів, понад сорок сайтів, через які велася нелегальна торгівля цигарками, уже заблоковано. Із представлених народними депутатами 17 Tелеграм-каналів, які нелегально торгують цигарками, усі наразі працюють.

Железняк також повідомив, що не вирішено "активно зростаючу" проблему пересилання нелегальних тютюнових виробів поштою. "У консультаціях із чесним бізнесом, хочемо підготувати по цьому кейсу рішення", - резюмував глава ТСК.