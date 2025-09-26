Уряд планує заходи проти сірого імпорту й контрафактних товарів - Свириденко

Уряд очікує від правоохоронних органів активності у боротьбі з контрафактом і сірим імпортом, заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, на зустрічі з підприємцями Дніпропетровської області в четвер. Про це Свириденко написала у власному телеграм-каналі.

Зокрема, за її словами, йшлося про усунення дискримінації українських виробників у державних закупівлях через вдосконалення закупівельних процедур.

"Публічні закупівлі мають стати драйвером економічного зростання. Великі державні замовники можуть і мають купувати українські товари як в публічних, так і в оборонних закупівлях. У нас є широкий вибір і достатня якість, щоб обирати українське, а не закордонне", - написала Свириденко у Телеграм.

"Ще один виклик — боротьба з контрафактом і сірим імпортом. Це питання турбує як українських виробників, так і офіційних імпортерів товарів, які не виробляються в Україні. Очікую більш активної позиції від правоохоронних органів. І запланувала ряд заходів з боку уряду", - зазначила голова уряду.

