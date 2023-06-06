У районі Бахмута та ще на декількох напрямках на Донбасі є просування українських сил - Маляр

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що в районі Бахмута і ще на декількох напрямках у Донецькій області є просування українських сил.

"Справді, наразі у нас відбувається оборонно-наступальна операція. У нас комплекс заходів, і я ще раз наголошую: не робити акцент виключно на наступальних діях. Це спектр різних дій, зокрема й наступальних. Сьогодні в нас також є успіхи. Ми говоримо про фланги навколо Бахмута і про інші напрямки, про які пізніше зможемо детальніше розповісти. Там є просування наших військ", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Вона наголосила, що бої наразі тривають запеклі, оскільки російські окупанти всіляко намагаються не допустити просування українських сил.

На уточнювальне запитання про те, на яких конкретно напрямках просунулися українські воїни, Маляр сказала, що йдеться про Донецьку область.