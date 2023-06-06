Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС - Данілов

Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС, цей терористичний акт скоїла 205 мотострілецька бригада РФ, яка контролювала станцію, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми не маємо жодного стосунку до підриву (станції - ІФ-У), хоч би що там "на Кремлі" розповідали", - заявив Данілов у телемарафоні, коментуючи слова прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова про те, що нібито Україна сама влаштувала "диверсію" на Каховській ГЕС.

За словами секретаря РНБО, такі звинувачення з боку РФ є не більше ніж спробою зняти з себе відповідальність за теракт і виправдати власні військові невдачі.

"Вони захлинаються від злості, тому що не можуть вирішити питання військовим шляхом. Вигадують зараз різну нісенітницю, яка не має жодного підтвердження. По-перше, і на жаль, ГЕС була під контролем російських окупантів із березня минулого року, тому мені складно сказати, про що говорить ця людина (Пєсков - ІФ-У). Я вже звик, що ця людина з вусами розповідає якусь нісенітницю, щоб виправдати агресію, яку вони чинять стосовно нашої країни. По-друге, нам було відомо, що восени минулого року вони робили там "закладки", й саме зараз вони вирішили їх використати, щоб завадити нашому контрнаступу", - сказав Данілов.

Водночас він підтвердив інформацію з оперативного командування "Південь" про те, що теракт на Каховській ГЕС скоїла 205 мотострілецька бригада РФ.

"Саме вони перебували та контролювали ситуацію до 2:50 сьогоднішнього дня - того моменту, коли вони здійснили цей підрив. Це терористичний акт не лише проти нашої країни, а й проти всього світу... Наслідки цієї катастрофи будуть вкрай складними", - зазначив секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання, чи є підтвердження того, що росіяни спочатку не планували підрив станції таким масштабним, Данілов наголосив, що коли йдеться про воду, спланувати щось неможливо в принципі.

"Коли йдеться про воду, тут украй складно спланувати, оскільки вода - це найбільш руйнівна сила на планеті. Робити якісь розрахунки - щодо води - це повна дурість, особливо в умовах, коли росіяни в цій "операції" використовували вибуховий пристрій. Це неможливі розрахунки. Це ще раз свідчить про їхню дурість, яку вони чинять на території нашої країни", - резюмував він.