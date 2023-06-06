Від початку повномасштабної війни загинули понад 60 медійників, із них 14 під час виконання професійних обов'язків - НСЖУ

У Національній спілці журналістів України (НСЖУ) повідомляють про загибель понад 60 працівників масмедіа від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з них 14 - під час виконання професійних обов'язків.

"Від початку широкомасштабної російської агресії загинули понад 60 медійників, які могли б і надалі нести важливу, корисну та цікаву інформацію своїй аудиторії. З них 14 пішли з життя, виконуючи свій професійний обов'язок. Схиляємо голови перед їхньою пам'яттю", - йдеться в повідомленні пресслужби НСЖУ.

Наголошується також, що війна принесла українській медіасфері руйнацію редакцій, вимушене переселення сотень журналістів, незаконне ув'язнення і тортури журналістів на окупованих територіях.