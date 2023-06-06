У Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти РФ щодо Криму та Донбасу - ЗМІ

Слухання в рамках розгляду по суті позову України проти РФ у зв'язку з порушенням двох конвенцій ООН, який Україна подала в 2017 році, розпочалися в Міжнародному суді ООН, повідомляє "Європейська правда" у вівторок.

Ідеться про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)".

За даними видання, 6 червня у Палаці миру в Гаазі розпочався перший раунд усних аргументів, цього дня свої аргументи наводить українська сторона. Заплановано дві сесії тривалістю по три години кожна. Російська сторона представлятиме свої аргументи у четвер, 8 червня. Другий раунд представлення аргументів відбудеться 12 і 14 червня відповідно.

Українську делегацію очолює посол з особливих доручень у МЗС, головний представник України в питаннях, що стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ, Антон Кориневич. Його заступницею є директор Департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова.

Україна подала позов 16 січня 2017 року, в ньому аргументує, що Росія порушила першу конвенцію, озброюючи збройні угруповання своїх маріонеткових "республік" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, і другу – своєю політикою щодо неросійських етнічних груп в окупованому Криму. Вже у квітні 2017 року суд ухвалив проміжне рішення, зобов’язавши Росію не обмежувати можливості кримських татар зберігати свої представницькі інституції, включно з Меджлісом, та забезпечити доступність освіти українською мовою.

У листопаді 2019 року суд відхилив усі аргументи Росії щодо юрисдикції суду та прийнятності справи, що стало повною перемогою України на тому етапі розгляду.