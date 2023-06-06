Шмигаль: Пріоритети у зв'язку з підривом Каховської ГЕС - евакуація, ситуація на Запорізькій АЕС і забезпечення питною водою

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що пріоритетними завданнями у зв'язку з підривом Каховської ГЕС є організація евакуації, контроль ситуації на Запорізькій АЕС і забезпечення питною водою постраждалих регіонів.

Зокрема, за словами прем'єра, за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС було поставлено чотири головних завдання.

Зокрема, організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях (перші поїзди з Херсона вирушають о 13:00).

"Запорізька АЕС. Поки що ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію", - зазначив Шмигаль.

Ще одним завданням є забезпечення питною водою постраждалих регіонів.

"Уже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуємо виділення коштів, щоб розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше", - наголосив він.

Крім того, буде здійснено оцінку екологічних наслідків.

"Усі отримали завдання і доручення за кожним із цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко та невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації", - заявив Шмигаль.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/5317