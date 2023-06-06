Данілов про підсумки засідання РНБО: Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав

Підрив росіянами Каховської ГЕС - це принципово новий етап російської агресії, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Підрив росіянами Каховської ГЕС - це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: "звільнення України", "боротьба з нацистами", "ураження виключно військових об’єктів" та решти маячні, суто пропагандистських та брехливих тез", - написав він у фейсбуці у вівторок.

"Росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських "фігових листків" і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення", - написав він.

"Коротко про результати засідання РНБО - ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав", - підсумував Данілов.

Як повідомляється на сайті глави держави, членам РНБО на засіданні у вівторок розповіли, що біля 2:50 ворог здійснив внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. Негайно було поінформовано всі надзвичайні служби та військових.

У зоні підтоплення опинилися 80 населених пунктів. Жертв серед цивільного населення і військових не зафіксовано. Було дано доручення про евакуацію цивільних із зон ризику та забезпечення питною водою населених пунктів, які залежать від Каховського водосховища.

Члени РНБО поінформували, що в Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Учасники засідання погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких - скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції.

Члени Ради національної безпеки і оборони також поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Український персонал станції тримає ситуацію під контролем і має інструменти на випадок розвитку подій.