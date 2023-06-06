Зеленський доручив провести евакуацію і забезпечити питною водою всі міста і села після підриву Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський доручив провести евакуацію з районів ризику і забезпечити питною водою всі міста і села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.

"Провів термінове засідання РНБО. Цієї ночі о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.

Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, Уряд, Офіс.На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.