Голова СБУ про підрив дамби Каховської ГЕС: Потрібно притягнути до відповідальності не тільки верхівку путінського режиму, а й рядових виконавців

Підривом дамби Каховської ГЕС Росія довела, що загрожує всьому цивілізованому світові, необхідно притягнути до відповідальності не тільки верхівку путінського режиму, а й рядових виконавців, заявляє голова Служби безпеки України Василь Малюк.

У телеграм-каналі СБУ у вівторок повідомляється про відкриття кримінального провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС. "Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), ст. 441 (екоцид)", - уточнюється в повідомленні.

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, Російська Федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", - наведено в повідомленні слова глави СБУ.

Згідно з повідомленням української спецслужби, слідчі СБУ разом зі співробітниками Міністерства внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора проводять першочергові слідчі та процесуальні дії в Херсонській області.

"Окремо СБУ спільно з представниками Міністерства енергетики і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів встановлюють детальні обставини підриву греблі ворогом", - наголошують у СБУ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ слідчі СБУ відкрили понад 40 тис. кримінальних проваджень за фактами порушення РФ законів і звичаїв війни.