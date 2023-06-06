Підрив Каховської ГЕС не впливає на водопостачання Дніпра - мер

Підрив окупантами Каховської ГЕС не впливає на водопостачання Дніпра, повідомив мер міста Борис Філатов.

"Інформую вас офіційно, що підрив на Каховському водосховищі не має впливу на водопостачання міста Дніпра. Зараз міськводоканал спостерігає різке підвищення забору води мешканцями міста. Прошу заспокоїтись та припинити паніку", - написав він у фейсбуці.

За словами Філатова, "Дніпроводоканал" готує технічний звіт для територіальної громади.