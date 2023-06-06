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10:22 06.06.2023

У Кривому Розі знизять споживання води промисловістю та обмежать для населення через руйнування греблі Каховської ГЕС - голова МВА

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У Кривому Розі знизять споживання води промисловістю та обмежать для населення через руйнування греблі Каховської ГЕС - голова МВА

Водопостачання м. Кривого Рогу (Дніпропетровська обл.) після підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції буде забезпечено, проте споживання води промисловими підприємствами міста буде суттєво знижено, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"У зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС ситуація дуже складна, але контрольована. У Кривому Розі на 30% міста (це Центрально-Міський, частково - Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) вода подається від Карачунів – тут ризиків немає. На 70% міста (решта районів) вода подається від Каховського водосховища через водосховище "Південне". Ми розуміли ризики відсутності каховської води ще рік тому і вже реалізували великий перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста в цих умовах", - написав Вілкул у телеграм-каналі в середу.

За його словами, відбулася екстрена нарада, здійснено оцінку ситуації та запроваджено план, який передбачає технічні та організаційні заходи.

"Головне – вода буде. Але зараз наше завдання – на 30% знизити споживання у тих районах, які запитані від Каховки. Максимально необхідно зменшити споживання води промисловістю… Для населення тиск води буде знижуватися з 22:00 вечора до 05:00 ранку. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься проток та циркулювання. Повністю заборонено полив зі шлангів", - написав голова міськадміністрації.

У селах Криворізької громади "по дузі від Інгульця через низ у Софіївку" подання води буде тільки з 08:00 до 12:00.

"Якщо цих заходів буде недостатньо – вводитимуться додаткові обмеження, але ми зробимо все, щоб вода у нашому місті була", - додав Вілкул.

 

Теги: #водопостачання #дніпропетровська_область #каховська_гес

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