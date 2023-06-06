Шмигаль: Руйнування Каховської ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави, світ має відреагувати діями

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що руйнування Каховської ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня України, і закликає світ негайно відреагувати.

"Цієї ночі російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Президент України скликав РНБО. Далі проведемо засідання Державної комісії ТЕБ і НС. Займаємося евакуацією жителів районів підтоплення. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва. Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що знищення Каховської ГЕС - це терористичний акт з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність.

"Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. Росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи", - заявив Шмигаль.