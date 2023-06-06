У критичній зоні на правому березі Дніпра опинилися 16 тисяч осіб - голова Херсонської ОВА

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що приблизно 16 тисяч осіб опинилися в критичній зоні на правому березі Дніпра після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС.

В ефірі інформаційного телемарафону він повідомив, що станом на ранок вівторка "повністю або частково затоплені" Тягинка, Львове, Одрадокам'янка в Бериславському районі, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона - у Херсонському районі.

"Ми розуміємо, що будуть підтоплені інші населені пункти, готові до цього", - сказав Прокудін і наголосив, що наразі організовано евакуацію жителів цих населених пунктів.

Евакуювати будуть автобусами через Херсон, Миколаїв - до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва, інших міст. На залізничному вокзалі Херсона готують евакуаційний поїзд.