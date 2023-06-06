Події

09:00 06.06.2023

Укрзалізниця допоможе евакуювати місцевих жителів із Херсона

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Укрзалізниця допоможе евакуювати місцевих жителів із Херсона

Укрзалізниця допоможе місцевій владі з евакуацією мешканців Херсона та прилеглих сіл у зв'язку з підривом ворогом Каховської ГЕС, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Перший евакуаційний поїзд вирушить із Херсона о 12:00. За необхідності будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди", - йдеться в повідомленні в телеграмі у вівторок уранці.

Як повідомлялося, оперативне командування "Південь" підтвердило підрив Каховської ГЕС, розташованої за 5 км від міста Нова Каховка Херсонської області російськими військами в ніч на вівторок.

 

Теги: #евакуація #гес #херсонська_область

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